نيوم: مشروع تروجينا سيعتمد على الذكاء الاصطناعي

الرياض(صدى):

صرح أندرو ماكوي رئيس قطاع السياحة في مشروع نيوم، بأن مشروع تروجينا للسياحة الجبلية سيعتمد على الذكاء الاصطناعي وسيسمح للزوار بالتزلج في المملكة لمدة ثلاثة أشهر في العام.

وأوضح “ماكوي” أن المشروع مقصد سياحي جبلي حيث إنه لا يشبه غيره من الوجهات، حيث سيتم التعرف على وجه الزائر سيكون بطاقة التعريف الشخصية للدخول إلى المطارات وفتح باب الغرفة الفندقية.

كما أشار إلى أن “نيوم” مدينة توظف الواقع الإدراكي لفهم الزائر وخياراته، مشيرًا إلى أنه سيتم المحافظة على 95% من البيئة الطبيعية في نيوم، بحسب حواره مع موقع “العربية”.

كما كشف أن أول زوار الفنادق في المدينة الجديدة سيأتون عام 2024، مبينًا أن أول منشأة فندقية سيتم إطلاقها في نهاية العام المقبل.