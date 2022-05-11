‏الشمري يوضح طرق تجنب الغش في محطات الوقود

الرياض(صدى):

أوضح نواف الشمري المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ”تقييس”، طريقة تجنب الغش في محطات الوقود.

وأكد “الشمري” على ضرورة أن يكون الشخص قريب من المضخة نفسها والقراءة نفسها والعداد مبين ونتابع التعبئة إلى النهاية وأن يرى الشاشة بوضوح.

‏أما عن سرعة تدفق الوقود من المضخات وتأثيرها على قراءة العداد والمبالغ الفعلية المستحقة، فذكر نواف الشمري أنه يجب أن تكون المضخة متقاربة للتدفق الأعلى والأدنى ونتأكد أن الكمية صحيحة وسليمة، وذلك بحسب حديثه مع برنامج “يا هلا”.

كيف تتجنب الغش في محطات الوقود؟.. المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ"تقييس"يوضح أهم الأساليب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/582mqfTeDk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2022