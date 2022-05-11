طرق علاج تكيس المبايض بالأعشاب

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة طرق طبيعية لعلاج متلازمة تكيس المبايض؛ حيث يمكن للمرأة أن تنتظر حتى يخرج كيس المبيض من تلقاء نفسه، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر، بينما قد يتم إزالة الكيس بالجراحة بالمنظار بدون المبيض في حال كان الكيس كبير ويتطلب جراحة.

وهناك طريقة لعلاج التكيّس الرئوي بالأعشاب عبر الاستفادة من طبيعة الأعشاب في علاج الحالات المسببة للحال؛ حيث يعتبر علاج كيسي فعال لأنه يستهدف السبب الذي أدى إلى حدوث التكيس ، ويتم ذلك من خلال: استخدام القرفة لأنها تساعد على ضبط الهرمونات الأنثوية وإفرازاتها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، ويجب أن تتأكد من تناول الخضار والأعشاب الغنية بالألياف لإنقاص الوزن، شرب الكراوية لأنه ينشط الهرمونات الأنثوية أيضًا.

ويساعد جذر الماكا ، جذر نبات الماكا ، على تنظيم توازن الهرمونات، كما تساعد عشبة الريحان في التمثيل الغذائي وعدم التوازن الهرموني، فيما يعتبر جذر عرق السوس مضادًا للالتهابات ويساعد في السيطرة على الهرمونات، ويساعد تريبولوس تيريستريس على توازن الهرمونات، بينما عشبة البريبايوتك تساعد في مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج تكيس المبايض، وتساهم الحلبة في علاج تكيس المبايض، بحسب ما نشره موقع هيلثي.