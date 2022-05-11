قصيدة جديدة للأمير بدر بن عبدالمحسن في مدح خادم الحرمين الشريفين

الرياض(صدى):

نشر الأمير بدر بن عبدالمحسن قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ، وذلك بعد إجرائة منظارًا للقولون

وجاء في نص القصيدة التي نشرها الأمير بدر بن عبدالمحسن عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع تويتر ما يلي :

حنا بخير.. دام سلمانك بخير يا دارنا يا عزنا والذخيرة

لا بأس يا تاج القروم المناعير ياللي ملكت الناس عدل ومسيرة

من غيرك اللي يتبع الخير بالخير سحاب جودك عم كل الجزيرة

أنت المليك اللي عطته المقادير مجد الملوك الأوله والأخيرة

ووثق الأمير في مطلع قصيدته، مدح عدل الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، وجوده وحكمته ،وسائلاً المولى عز وجل أن يحفظه وأن يديم عليه الصحة والعافية.