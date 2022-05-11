أنباء عن اعتقال يعقوب بوشهري في مطار الكويت بسبب قضية الخمور

أميرة خالد(صدى):

تداول خبر القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري في مطار الكويت، على بعض الحسابات الإخبارية، فور عودته من العاصمة لندن أمس الثلاثاء من قِبل الجهات الأمنية في دولة الكويت، وذلك في قضية ”تهريب الخمور“.

وأفادت بعض المعلومات بأنه لا يمكن التثبت من صحة الخبر، فإنه فور وصول بوشهري تم اقتياده إلى غرفة التحقيق في المطار، ثم إحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح حساب ”شاهين سناب“ الإخباري أن المشهور الكويتي أنكر في التحقيقات أقوال كل من قائد المركب والمواطن اللذين كانا على متن اليخت الذي يملكه، لحظة ضبط كميات الخمور المهربة عليه.

وقال:” التحقيقات كشفت أن المواطن الذي كان على متن اليخت مهندس ديكور للطائرات واليخوت، وقد استعان به يعقوب بوشهري لإخفاء الخمور”.

وكان يعقوب بوشهري قد أعلن عزمه للعودة إلى الكويت لمتابعة قضية ”الخمور“ التي تم ضبطها يوم الجمعة على متن اليخت.