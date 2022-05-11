  • الأربعاء 11 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو.. إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا

بالفيديو.. إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا

بالفيديو.. إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا
الرياض(صدى):

أصدر السفير البريطاني في المملكة، نيل كرومبتون، اليوم الأربعاء، إعلانًا هامًا عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا.

وقال السفير البريطاني: “أود أن أخبركم حول تحسينات هامة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين لبريطانيا.. من بداية شهر يونيو القادم من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا عبر الإنترنت”.

وأكد نيل كرومبتون، أن النظام بسيط وسريع وغير مكلف، لافتًا إلى أن هذا يمثل تحسينًا مهمًا وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات ين الدولتين وخصوصا بين الشعبين.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 52 دقيقة

هذا كلام فاضي بالنظر لقيمة التأشيرة البريطانية التي تحرص الحكومة البريطانيه استحصالها من السعوديين .
6 اشهر ب 600 ريال وسنتان 1800 ريال و5 سنوات 3000 ريال وهي المستفيده ماديا .
بالقارنة مع التاشيرة الامريكية 5 سنوات ب 600 ريال . والشنغن الاوربيه ب 380 ريال 3 سنوات .
إذا فعلا الحكومة البريطانيه ان تساهم في تسهيل إجراءات التاشيرة لدخول بريطانيا مراجعة قيمة الـتأسيرة للسعوديين أو إعفائهم أسوة بالكويت والامارتيين وغيرهم .
الواضح أن السعوديين تمثل لهم وجبة دسمة في قيمة التأشيرة !!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.