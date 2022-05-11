بالفيديو.. إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا

الرياض(صدى):

أصدر السفير البريطاني في المملكة، نيل كرومبتون، اليوم الأربعاء، إعلانًا هامًا عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا.

وقال السفير البريطاني: “أود أن أخبركم حول تحسينات هامة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين لبريطانيا.. من بداية شهر يونيو القادم من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا عبر الإنترنت”.

وأكد نيل كرومبتون، أن النظام بسيط وسريع وغير مكلف، لافتًا إلى أن هذا يمثل تحسينًا مهمًا وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات ين الدولتين وخصوصا بين الشعبين.

اعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.https://t.co/cI1R9VFolb#UKinKSA pic.twitter.com/2AHIe9KYim — Neil Crompton (@UKAmbKSA) May 11, 2022