بالفيديو.. إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا
أصدر السفير البريطاني في المملكة، نيل كرومبتون، اليوم الأربعاء، إعلانًا هامًا عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا.
وقال السفير البريطاني: “أود أن أخبركم حول تحسينات هامة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين لبريطانيا.. من بداية شهر يونيو القادم من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا عبر الإنترنت”.
وأكد نيل كرومبتون، أن النظام بسيط وسريع وغير مكلف، لافتًا إلى أن هذا يمثل تحسينًا مهمًا وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات ين الدولتين وخصوصا بين الشعبين.
اعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.https://t.co/cI1R9VFolb#UKinKSA pic.twitter.com/2AHIe9KYim
— Neil Crompton (@UKAmbKSA) May 11, 2022
إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz
— Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) May 11, 2022
سعودير[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا كلام فاضي بالنظر لقيمة التأشيرة البريطانية التي تحرص الحكومة البريطانيه استحصالها من السعوديين .
6 اشهر ب 600 ريال وسنتان 1800 ريال و5 سنوات 3000 ريال وهي المستفيده ماديا .
بالقارنة مع التاشيرة الامريكية 5 سنوات ب 600 ريال . والشنغن الاوربيه ب 380 ريال 3 سنوات .
إذا فعلا الحكومة البريطانيه ان تساهم في تسهيل إجراءات التاشيرة لدخول بريطانيا مراجعة قيمة الـتأسيرة للسعوديين أو إعفائهم أسوة بالكويت والامارتيين وغيرهم .
الواضح أن السعوديين تمثل لهم وجبة دسمة في قيمة التأشيرة !!!