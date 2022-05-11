شاهد.. راكب يهبط بطائرة بنجاح بعد تعرض قائدها لوعكة صحية

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة هبوط “راكب” بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا بعد ظهر أمس؛ وذلك بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة.

وتفصيلاً، تواصل “راكب” الطائرة مع مراقبي الحركة الجوية ليفيدوا بأن قائد الطائرة يعاني من حالة طبية طارئة وأصبحت الطائرة غير متماسكة.

ورد مراقبي الحركة الجوية على “الراكب” قائلين: “حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب نحن نحاول تحديد موقعك”.

وساعد المراقبون الطائرة على الهبوط بسلام، على بعد 25 ميلا شمال بالم بيتش في بوكا راتون، حيث استطاع الراكب الهبوط بالطائرة إلى الأرض آمنًا وثابتًا.