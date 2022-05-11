فيلم وثائقي يعرض استغلال الصحافة للاعب الإنجليزي بول غاسكوين

وكالات(صدى):

يكشف الفيلم الوثائقي الجديد “غازا” مأساة اللاعب الإنجليزي السابق بول غاسكوين مع الصحفيين، والذي يعد أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في إنجلترا لسنوات.

ويعرض الفيلم المضايقات التي تعرض لها اللاعب من الصحفيين والمراقبة المتواصلة وغير قانونية التي دمرت حياته في نهاية المطاف.

بداية، ظل “غاسكوين” في الملاعب لمدة 16 عاماً أسر خلالها قلوب وعقول عشاق كرة القدم في كل مكان؛ لكنه اتجه بعد نهاية مسيرته الكروية إلى إدمان الكحوليات.

وأصبح “غاسكوين” واحداً من المشاهير البارزين الذين عانوا بشكل كبير للغاية، وأصبح يشغل للصفحات الأولى للصحف الشعبية حيث تم التلاعب به من قبل الصحافة لاستغلاله.

كما يؤكد الفيلم الوثائقي أنه على الرغم من جميع أوجه القصور التي لا تعد ولا تحصى في شخصية غاسكوين، فإنه كان أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في إنجلترا لسنوات.