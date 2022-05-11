أيمن العرفج: شركة تطوير تطلق حافلة نموذجية كهربائية في عام ٢٠٢٤ (فيديو)
أوضح الدكتور أيمن العرفج مدير الإتصال المؤسسي
أن شركة تطوير تطلق حافلة نموذجية كهربائية في عام ٢٠٢٤.
وقال العرفج :” هذا المشروع نتاج شراكة بين شركة تطوير لخدمات النقل وشركة دسر وأحد الشركاء الصينين، حيث تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية سمو وزير الطاقة وسمو وزير التعليم”.
وأضاف ” تتميز هذه الحافلة الكهربائية بأنها منخفضة من حيث مستوى الضجيج، كما تتميز بأنها صديقة للبيئة، كما انها تحتوي على جميع معايير الأمن والسلامة وكذلك المعايير العالمية للنقل المدرسي ”
فيديو | د. أيمن العرفج: شركة تطوير تطلق حافلة نموذجية كهربائية في عام ٢٠٢٤#برنامج_اليوم pic.twitter.com/fORUcR7vt2
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 11, 2022
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