أيمن العرفج: شركة تطوير تطلق حافلة نموذجية كهربائية في عام ٢٠٢٤ (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور أيمن العرفج مدير الإتصال المؤسسي

‏أن شركة تطوير تطلق حافلة نموذجية كهربائية في عام ٢٠٢٤.

وقال العرفج :” هذا المشروع نتاج شراكة بين شركة تطوير لخدمات النقل وشركة دسر وأحد الشركاء الصينين، حيث تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية سمو وزير الطاقة وسمو وزير التعليم”.

وأضاف ” تتميز هذه الحافلة الكهربائية بأنها منخفضة من حيث مستوى الضجيج، كما تتميز بأنها صديقة للبيئة، كما انها تحتوي على جميع معايير الأمن والسلامة وكذلك المعايير العالمية للنقل المدرسي ”