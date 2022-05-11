الأهلي يقترب من التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون

طلال الغامدي(صدى):

اقتربت إدارة النادي الأهلي من إنهاء الاتفاق مع لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي المغربي، رومان سايس.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأهلي قدم عرضا لسايس، يقدر بـ3 ملايين يورو سنويا لانتقال اللاعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب صحيفة ”le360“ المغربية.

ومن المقرر أن عقد رومان سايس ينتهي مع وولفرهامبتون بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

يذكر أن إدارة الأهلي تنتظر نتائج الكشف الطبي الخاص باللاعب المغربي من أجل وضع تفاصيل العقد النهائية للاتفاق معه.