مدرب الأهلي يجهز ” الأسمري ” لمواجهة النصر

نواف السالم(صدى):

اتخذ المدير الفني لفريق الأهلي، المدرب روبرت سيبولدي، قرارا جديدا تجاه لاعبه علي الأسمري قبل مواجهة فريق النصر بدوري المحترفين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة سيبولدي، قرر إدخال علي الأسمري في برنامج خاص من أجل ضمان جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق في مواجهة النصر بعد المقبلة.

ويسعى سيبولدي لوضع برنامج خاص للأسمري لتجهيزه بشكل كامل من الناحية اللياقية والبدنية، بعد تعرضه للإصابة في الفترة الماضية، على أن يشمل برنامج اللاعب تدريبات صباحية خاصة، تحت إشراف اختصاصي التأهيل في النادي، إبراهيم إسماعيل، بحسب الرياضية.

ومن المقرر أن يغيب علي الأسمري عن مواجهة فريقه ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإيقاف.