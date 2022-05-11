تهديد رسمي لريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

وكالات(صدى):

قام السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتهديد، الثلاثي برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس، بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، حال استمرار العمل على مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وقال تشيفرين : “القواعد هي نفسها للجميع، يشكون من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكسب المليارات، بينما يذهب 93.5% من الدخل إلى الأندية”.

وأضاف: “كل الأندية تعامل بنفس المعاملة، سواء كانت من سلوفينيا بلدي أو إذا كانت من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية”.

وتابع بقوله: “وجود المزيد من الأندية والمزيد من المباريات في دوري أبطال أوروبا ليس مثل دوري السوبر”

وأوضح بقوله: “دوري السوبر دائمًا ما يكون هناك نفس الأندية تلعب ضد بعضها البعض”.