محترف الأهلي: دوري المحترفين صعب وسننتظر جماهيرنا الكبيرة

طلال الغامدي(صدى):

تحدث محترف الأهلي، اللاعب المقدوني، أليوسكي، عن صعوبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أليوسكي:”دوري المحترفين صعب ويتطور بشكل كبير جدا من حيث المستوى ويستمر في التطور عن شكله الحالي”، مبينا: “سعيد بتواجدي هنا لأن الكثيرين لا يدركون الكثير عن آسيا، وصعوبة الدوري هو دوري بمستوى عال ويتطور فيه الكثير من المواهب، لذلك تشكل تحديا لي”.

وأردف:”الأهلي يمر بفترة حرجة، وأعلم أن هناك مشروعا قيد الإنشاء، وهو أمر طبيعي وأتفهم هذا الأمر بسبب تغيير اللاعبين وتكوين فريق جديد من جميع النواحي، وذلك يؤثر على الفريق، وأثق في عودة الأهلي لمكانه الطبيعي في الموسم المقبل”.

وحول سبب خسارة الأهلي من الهلال والاتحاد والنصر والشباب رغم تقديمه مباريات كبيرة أمامهم، ذكر أليوسكي: “هو أمر مؤلم للغاية، لأن زملائي في الفريق دائما يسعون للفوز، لكن كرة القدم أحيانا لا تخدمنا ولا تكون منصفة”.

وأبان: “لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة لا تقبل النتائج السلبية، وليس من السهل علينا أن نواجههم بعد الخسارة، لكننا بحاجة للتحفيز والتكاتف للعمل على المشروع المستقبلي للفريق”.

وتابع: “جماهيرنا الكبيرة، أحب تواجدكم معنا في الملعب وسننتظركم دائما، ثقوا بنا فسنعود سويًا للمكان الذي تحبونه، وسننجح معا”