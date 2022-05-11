بالفيديو.. محامية توضّح سبب رفض مكاتب المحاماة طلاب القانون حديثي التخرج

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المحامية نسرين العيسى سبب رفض مكاتب المحاماة طلاب القانون حديثي التخرج.

وقالت العيسى :” هناك عدة أسباب تجعل مكاتب المحاماة ترفض التدريب، والتي تتمثل في عدم امتلاك القدرة المالية لدفع الرواتب، أو عدم امتلاكهم الوقت للتدريب”.

وأضافت ” تفضل مكاتب المحاماة أن تقبل الأشخاص الجاهزون بالفعل بدلا من أن تبدأ معهم بالتدريب ليسهل عليهم العمل” لافتة إلى أن فكرة التطبيق وأن يشتغل الشخص على نفسه فكرة جيدة وضرورية حتى إذا تقدم لوظيفة يكون الشخص واثق من نفسه ومرتاح.