آلاء ضاحي: التوبيخ والصوت العالي من أسباب عناد الطفل ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة آلاء ضاحي أسباب لجوء الطفل للعناد و كيف يمكن للأم أن تتعامل مع ذلك، مؤكدة أن التوبيخ والصوت العالي من أسباب عناد الطفل.

وقالت ضاحي :” العناد هو ظاهرة سلوكية وتكون طبيعية بعد سن عامين، وبعد عمر السنتين يبدأ الطفل في الاستقلالية عندما يبدأ المشي والكلام فهنا يحس الطفل بأنه لابد أن يكون مستقلا وهنا يبدأ عنده بعض سمات العناد وفي هذه المرحلة يكون العناد أمر إيجابي لا يجب أن تخاف منه الأم”.

وأضافت” لابد على الأم أن تراقب سلوك ابنها ومتى زاد العناد عنده، وتقوم بمتابعة سلوكه محاولة إيجاد الحلول المختلفة حيث يختلف الأمر من طفل لآخر “.

وتابعت” أحيانا يحدث لبس عند الأمهات ويكون الطفل حابب أن يجرب شئ ما لأجل التجربة وليس عناد، يريد مثلا أن يكسر شئ حتى يسمع الصوت، يريد أن يكون مستقل ويخرج عن سيطرة الأهل فهو لا يريد أن يعاندهم بل هو حب التجربة ”