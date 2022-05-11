بالفيديو.. وزير الشؤون الدينية الغيني: السعودية قدوة للعالم الإسلامي ونحن جنودا لها

الرياض(صدى):

قال وزير الشؤون الدينية الغيني، كوناكري كارامو جاورا، إن السعودية قدوة للعالم الإسلامي وقبلة للمسلمين، مضيفا أن المسلمين في غينيا يمثلون 95 % من نسبة السكان في بلاده.

وتابع :” نعتبر أنفسنا جنودا للمملكة قيادة وشعبا والوقوف إلى جانب المملكة واجب على العالم الإسلامي”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وثمن دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الأربعين التي أقيمت في العاصمة كوناكري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكد أن هذا الدعم يبرز معاني وقيم نشر السلام والتسامح والاحترام، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الأجيال.