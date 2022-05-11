بالفيديو.. انخفاض سعر التأشيرة الإلكترونية في بريطانيا للسعوديين
انخفض سعر التأشيرة الإلكترونية في بريطانيا للسعوديين إلى 200 ريال، وذلك بالتزامن مع قرار السماح للسعوديين بدخول بريطانيا بتأشيرة إلكترونية بدءًا من يونيو المقبل.
وكانت المكاتب الخاصة بالتأشيرات تأخذ في السابق ألف ريال إلا أن سعر التأشيرة انخفض إلى 200 ريال، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.
كما ارتفعت مدة التأشيرة من ارتفعت من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع قرار السماح للسعوديين بدخول بريطانيا بتأشيرة إلكترونية.
فيديو| مراسل الإخبارية في لندن: انخفاض سعر التأشيرة الإلكترونية في بريطانيا للسعوديين إلى 200 ريال سعودي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wE0lNcPWmh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022
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