اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

الرياض(صدى):

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 تحت عنوان “التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات”، الذي افتُتح من قِبل وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، ونظمته الوزارة خلال الفترة 7-10 من شهر شوال الجاري.

وثمن المشاركون في جلسات المؤتمر جهود التطوير في تعليم المملكة أثناء الأزمة وتحولاتها لمنصات تعليمية الإلكترونية والإشادة بالنموذج السعودي الفريد من خلال منصة “مدرستي”، التي صنفت ضمن أفضل أربع منصات عالمية في التعليم الإلكتروني.

وأكد المشاركون أهمية تنمية أنماط التفكير المختلفة من خلال استحداث برامج وطرق تدريس إبداعية تعزز ذلك، مشيرين إلى الأهمية الإستراتيجية لتطوير سياسات تعليمية مستقبلية وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، إلى جانب أهمية استمرار العناية بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 كموجهات لمستقبل التعليم ودوره في التنمية المستدامة.

وخلص المشاركون إلى أهمية التوجه العالمي نحو التحول للتعليم المدمج كخيار ونمط للتعليم مستقبلًا لبناء متعلم يمتلك المهارات والمعارف الشخصية الأكاديمية، إلى جانب تبني برامج وسياسات التطوير على أدلة وبيانات إحصائية، إضافة إلى أهمية زيادة مشاركة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في عملية التحول التعليمي.

وأكد المشاركون إلى أهمية تعزيز القيم المشتركة والعيش المشترك وتعزيز قيم التسامح، والاهتمام بالمشاركة المجتمعية بالتعليم وزيادة دعم القطاع الخاص للمشاركة في تحسين وتجويد التعليم، كما أكدوا على أهمية دعم التوجه الدولي نحو ميثاق أخلاقي لتطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستثمار التقنيات الرقمية لتعزيز تعليم وتعلم ذوي الاعاقة، وتطوير إستراتيجيات وأدلة للتعليم الإلكتروني.

كما حث المشاركون على تشجيع البحوث التطبيقية وإتاحتها، وربطها باحتياج القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز معايير الجودة في مؤسسات التعليم من المدارس والجامعات وتحقيق مؤشراتها بما يضمن كفاءة العملية التعليمية ومخرجاتها وفق المعايير والمؤشرات الدولية للقياس والتقويم.

يذكر أن المؤتمر أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء وخبراء في مجال التعليم وأكثر من 262 جهة عالمية ومحلية، إضافة لجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم،وبلغ عدد الزوار للمعرض قرابة 131460زائراً، فيما حضر جلسات المؤتمر 9430 مشاركاً وورش العمل 6850 مشاركاً من المهتمين والمتخصصين ليصل عدد إجمالي الزوار والمشاركين في الجلسات والورش إلى 147740.

وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 11 جلسة رئيسة تمحورت حول السياسات التعليمية في ظل التحديات، والتحول الرقمي والابتكار في التعليم، كما تضمن المؤتمر والمعرض الدولي 137 ورشة عمل، وإبرام 89 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات وشركات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.