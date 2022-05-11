الكشف عن موعد الحكم النهائي لقضية فهد المولد بعد انتهاء جلسة الاستماع

ماجد محمد(صدى):

أوضح الإعلامي الرياضي منار شاهين، اليوم الأربعاء أنه تم انتهاء جلسة الاستماع للاعب فهد المولد من قبل لجنة الرقابة على المنشطات.

وعقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشظات، مساء اليوم ، جلسة استماع مع اللاعب فهد المولد، لمعرفة رده على إيجابية عينته للمنشطات.

وقال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم الانتهاء من جلسة الاستماع لأقوال فهد المولد، والحكم النهائي على اللاعب سيكون خلال أسبوع من الآن،متمنيًا أن يكون الحكم في مصلحة اللاعب بتخفيف الحكم، خاصة أنها للمرة الثانية في تاريخه