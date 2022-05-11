العدل تكشف عن شرط لاستخراج صك حصر الورثة

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة العدل، أنه في حال انتهاء بطاقة الهوية لأحد الورثة فلا يمكن استخراج صك حصر الورثة، مبينة أنه يلزم وجود هويات سارية لجميع الورثة لإصدار الصك.

وأشارت إلى أنه يتم توثيق ورثة المتوفى من خلال الدخول على الرابط التالي هنا، واختيار أيقونة الورثة والقصر ثم اختيار توثيق ورثة متوفى، وتعبئة النموذج.

وأبانت أن وثيقة توثيق ورثة متوفى هي البديل عن «صك حصر الورثة، وفي حالة صدور الوثيقة يمكن الدخول من خلال الرابط التالي هنا، والضغط على أيقونة الحالات الاجتماعية ثم الوثائق المعتمدة.

ولفتت إلى أن صك حصر الورثة الورقي لا يتطلب تحديثا، فيما يمكن التحقق من وثيقة حصر الورثة غير الإلكترونية من الرابط التالي هنا، أما وثيقة حصر الورثة الإلكترونية فيمكن التحقق منها من خلال الرابط التالي هنا