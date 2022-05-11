استشاري: عمر الفينير علميا من 10 إلى 15 سنة ويعتمد على عدة عوامل( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تحدث الدكتور فهد الطاسان استشاري تجميل أسنان عن الفينير، لافتاً إلى أن عمر الفينير علميا من 10 إلى 15 سنة ويعتمد على عدة عوامل.

وقال الطاسان :” الخزف مثل أي خزف آخر، مع الوقت يبدأ يذهب لمعانه، وأحيانا اللثة ترتفع فيبدأ حد الفينير في الظهور وحين يبتسم الشخص يظهر بشكل غير جميل فنضطر نغيره، فإذا ظهرت مشكلة لابد أن نتدخل ونشيل الفينير حتى نحل المشكلة ونعالج السوس ثم نرجعه مرة ثانية”.

وأضاف ” الفينير له حالات محددة، والاستشاري المتخصص هو الذي يحدد إذا كانت الحالة بحاجة إلى فينير أو غيره، فقد يحتاج الشخص لحشو بسيط ويفي بالغرض أو تنضيف وتبيض أيضا قد يفي بالغرض ولا يكون بحاجة لفينير”.

د. فهد الطاسان – استشاري تجميل أسنان: #الفينير ليس ضروري دائما في كل الحالات .. ويمكن اللجوء لهذه البدائل لدى محبي المظهر الأنيق للأسنان @drfahadaltassan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9RLHQU0Ykc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 11, 2022