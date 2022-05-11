مختص يوضح مدى تأثير ارتفاعات الفائدة والنفط على ربحية البنوك السعودية

الدمام(صدى):

كشف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، عن مدى تأثير ارتفاعات الفائدة والنفط على ربحية البنوك السعودية.

وقال محمد مكني:” تقرير مؤسسة فيتش الأخير عن البنوك السعودية، يعد امتدادا لتقارير إيجابية سابقة عن الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومنها تغيير فيتش لنظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير سابق أيضاً بتعديل تصنيف عدد من البنوك بالمثل”.

وأشار إلى أن المحرك الأساسي خلف هذا التقييم هو ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً يعكس ذلك الإيجابية العالية التي أكد عليها صندوق النقد بشأن الأرقام الإيجابية للاقتصاد السعودي.

وأوضح أن البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة، لافتا إلى أن النشاط الاقتصادي يتحسن بدعم من زيادة حادة في أسعار النفط ما يعزز الإنفاق الحكومي.

وتابع أن المقاييس المالية للبنوك استقرت في معظمها، متوقعة حصولها على مزيد من الدعم من الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة خلال العامين الجاري والمقبل.