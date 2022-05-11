بالفيديو.. الهلال يتخطى الاتفاق بثنائية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تخطي نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الفريق من حصاد أول أهدافه من خلال اللاعب علي البليهي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وتمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني من خلال اللاعب إيغالو في الدقيقة 51 .

وتجاوز الهلال بهذه الأهداف نظيره الاتفاق، ليقلص بذلك الفارق مع الاتحاد، وسيواجه الاتحاد يوم الأحد 15 مايو، في حين سيواجه الاتفاق نظيره الحزم في اليوم ذاته.