بالفيديو.. الهلال يتخطى الاتفاق بثنائية نظيفة
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تخطي نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتمكن الفريق من حصاد أول أهدافه من خلال اللاعب علي البليهي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وتمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني من خلال اللاعب إيغالو في الدقيقة 51 .
وتجاوز الهلال بهذه الأهداف نظيره الاتفاق، ليقلص بذلك الفارق مع الاتحاد، وسيواجه الاتحاد يوم الأحد 15 مايو، في حين سيواجه الاتفاق نظيره الحزم في اليوم ذاته.
الهلال يكسب الاتفاق (2-0) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20⚽️#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/JJCQRhLDtQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022
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