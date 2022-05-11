شاهد.. استشاري: يجب التعايش مع فيروس كورونا من خلال تحقيق المناعة

الرياض(صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أنه يجب التعايش مع فيروس كورونا من خلال تحقيق المناعة التي تمنع حصول مضاعفات للفيروس.

وأشار على الشهري، إلى أن المملكة وصلت لمرحلة متقدمة في مواجهة الفيروس وأعداد الحالات قليلة مقارنة مع السنوات السابقة، مبينا أن المناعة تحققت وبالتالي عدد الحالات في العناية المركزة أقل مقارنة مع موجات كورونا السابقة.

وتابع:”على الرغم من هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في التصدي للجائحة إلا أن هناك للأسف فئة ما زالت تمتنع عن أخذ اللقاح أو لم تستكمل جرعاتها وهؤلاء الذين نخاف عليهم، ونخشي أن يكونوا مصدرًا للعدوى، وهم الأكثر عرضة للدخول إلى المستشفيات في حالة الإصابة”.