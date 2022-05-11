الهيئة العامة للترفيه تطرح أكثر من 30 دورة مجانية معتمدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للترفيه وجامعة نيس الفرنسية طرح أكثر من 30 دورة مجانية مُعتمدة (عن بُعد) في مجالات مختلفة، وذلك ضمن مبادرة صناع السعادة.

وأوضحت الهيئة الدورات المطروحة :

– الأمن والسلامة العامة.

– الترحيب والإجراءات التنظيمية (البروتوكولية) للفعاليات.

– إدارة الحشود.

– تنظيم المؤتمر والفعالية.

– التسويق والترويج للحدث.

– تنظيم الفعاليات.

– تنظيم المكتبة.

– إدارة فريق العمل (للمشرفين والمنسقين).

– علاقات العملاء.

– خدمة العملاء المميزين (5 نجوم).

– أنشطة مكتب الاستقبال (المبيعات).

– الترويج للمواسم السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

– تنظيم المتحف.

– ضمان السلامة في حالات الطوارئ وتأمين الإسعافات الأولية.

– المستوى الثاني في السلامة من الحرائق.

– التحقيق بالحوادث.

– تحديد المخاطر.

– المستوى الثاني في معايير الصحة والسلامة.

– إدارة المستودعات.

– خدمة العملاء (متابعة جودة الخدمات).

– إدارة المشاريع (للمشرفين والمنسقين).

– إدارة الأزمات.

– العناية بالعملاء..

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح حاليا من خلال الموقع

هنا