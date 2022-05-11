شاهد.. مختص عن ادعاء امتلاك سيف سيدنا علي بن أبي طالب: أمر مزعج

عادل الحربي(صدى):

حسم عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله المنيف، بشأن ادعاء شخص بامتلاكه سيف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال عبدالله المنيف:”أي شخص في مجال الآثار والفنون ينظر إلى شكل السيف الذي في يد الشاب يعرف أنه لا يمت إلى الفترة المبكرة بصلة”.

وأوضح:”السيف ينسب إلى أبي لؤلؤة المجوسي، وهذا السيف يشار إلى أنه موجود في أحد المتاحف في إسطنبول، وطريقة عرض السيف بهذه الطريقة يعد أمرا مزعجا”.

وأبان:”لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الأشياء خصوصا أن المتاجرة بمثل هذه الأوهام نوع من دغدغة لمشاعر الناس”.