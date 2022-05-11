شاهد.. مختص عن ادعاء امتلاك سيف سيدنا علي بن أبي طالب: أمر مزعج
حسم عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله المنيف، بشأن ادعاء شخص بامتلاكه سيف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال عبدالله المنيف:”أي شخص في مجال الآثار والفنون ينظر إلى شكل السيف الذي في يد الشاب يعرف أنه لا يمت إلى الفترة المبكرة بصلة”.
وأوضح:”السيف ينسب إلى أبي لؤلؤة المجوسي، وهذا السيف يشار إلى أنه موجود في أحد المتاحف في إسطنبول، وطريقة عرض السيف بهذه الطريقة يعد أمرا مزعجا”.
وأبان:”لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الأشياء خصوصا أن المتاجرة بمثل هذه الأوهام نوع من دغدغة لمشاعر الناس”.
د. عبدالله المنيف – عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود حول ادعاء امتلاك سيف سيدنا علي : أمر مزعج والمتاجرة بهذه الأوهام نوع من دغدغة المشاعر .. ويروي قصة طريفة لتداول ما وصف بأنه "مصحف مبكر يعود لما قبل الإسلام"!!@a_muneef#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OfmN0XfOHD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 11, 2022
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