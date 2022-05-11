شاهد.. كيف استطاع مفقود تبوك البقاء على قيد الحياة لـ 7 أيام بدون أكل و شرب
تحدث لويفي العطوي ابن عم مشعل العطوي الذي اختفى لمدة أسبوع في تبوك قبل أن تقود سيارته إليه، عن سبب بقائه لمدة 7 أيام بدون طعام أو مياه.
وقال لويفي العطوي: “ابن عمه ظل في سيارته يوم الخميس كاملا ثم انقطع الرجاء لديه وبدأ يسير على قدميه حتى قطع مسافة 20 كيلو سيرا على الأقدام”.
وأشار إلى أن سبب بقائه لمدة 7 أيام بدون أكل أو شرب أنه كان يرى في الليل منارة توجد في قرية تبعد نحو 120 كيلو عن المكان المفقود به وكان في النهار يستظل تحت الأحجار، مبينا أنه تم نقله إلى المستشفى ولكنه بحالة صحية جيدة وحالته مستقرة.
فيديو | ابن عم المفقود في #تبوك لويفي العطوي: هذا سبب مكوث #مشعل_العطوي لـ ٧ أيام بدون أكل ولا شرب #الراصد pic.twitter.com/Uxd4nrQjCE
— الراصد (@alraasd) May 11, 2022
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