الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف أمنية وإدارية وتقنية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة

١- حارس أمن (المدينة المنورة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مساعد مدير تعزيز الأمن السيبراني (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- حارس أمن (المدينة المنورة): هنا

2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):هنا

3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):هنا

4- مساعد مدير تحليل تعزيز الأمن السيبراني (جدة):هنا