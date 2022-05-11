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الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة

الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف أمنية وإدارية وتقنية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة
١- حارس أمن (المدينة المنورة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مساعد مدير تعزيز الأمن السيبراني (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- حارس أمن (المدينة المنورة): هنا

2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):هنا

3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):هنا

4- مساعد مدير تحليل تعزيز الأمن السيبراني (جدة):هنا


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