الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف أمنية وإدارية وتقنية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة
١- حارس أمن (المدينة المنورة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مساعد مدير تعزيز الأمن السيبراني (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع
1- حارس أمن (المدينة المنورة): هنا
2-مساعد مدير التعويضات والحوافز (جدة):هنا
3- مدير التقارير غير المالية والعملية (جدة):هنا
4- مساعد مدير تحليل تعزيز الأمن السيبراني (جدة):هنا
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