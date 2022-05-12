فيديو.. الكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد

نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد في قضية المنشطات.

وقال الفراج: ”اللاعب تلقى علاجًا في أحد المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وتابع: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وأضاف: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

واستكمل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة، التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر.