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  3. فيديو.. الكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد

فيديو.. الكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد

فيديو.. الكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد
نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد في قضية المنشطات.

وقال الفراج: ”اللاعب تلقى علاجًا في أحد المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وتابع: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وأضاف: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

واستكمل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة، التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4895 ] نشر منذ 46 دقيقة

كل هذا الكلام ما ينفع وبالعكس ادانه للاعب والاعب بهذا الكلام فقط يطلب ان يكون العقوبة مخففه

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