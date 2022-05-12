فيديو.. الكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد
كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد في قضية المنشطات.
وقال الفراج: ”اللاعب تلقى علاجًا في أحد المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.
وتابع: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.
وأضاف: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.
واستكمل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة، التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر.
#وليد_الفراج: فهد المولد استخدم دواء فيه مادة محظورة دون إبلاغ دكتور النادي وقد تكون مدة ايقافه لـ 5 أشهر وتنتهي مع بداية الموسم الجديد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022
زائر[ عدد التعليقات: 4895 ] نشر منذ 46 دقيقة
كل هذا الكلام ما ينفع وبالعكس ادانه للاعب والاعب بهذا الكلام فقط يطلب ان يكون العقوبة مخففه