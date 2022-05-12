المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة(صدى):

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، بتحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحافية الفلسطينية – الأميركية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الأربعاء.

وقال السفير الفلسطيني إلى الأمم المتحدة رياض منصور، إن ”المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة“.

وتابع: كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء، وفق منصور الذي بدا عليه التأثر الشديد لمقتل الصحافية التي تربطه بها معرفة شخصية.

وكانت شيرين أبو عاقلة استشهدت متأثرة بإصابات خطرة تعرضت لها في منطقة الرأس، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.