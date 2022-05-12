رئيس رابطة المحامين الرياضيين الإيطاليين: عقوبة إيقاف كنو منصفة

نواف السالم(صدى):

صرح سلفاتوري شوفال رئيس رابطة المحاميين الرياضيين الإيطاليين، بأن محمد كنو لاعب الهلال انتهك الفترة المحمية من عقده مع النصر بتجديده للأول قبل سريان العقد المبرم مع الأخير.

وقال شوفال: كنو كان يملك عقداً مع الهلال، وفي يناير وقع عقداً جديداً مع النصر وهذا متاح له لأن عقده مع الأول ينتهي في يونيو، ويبدأ العقد الجديد مع النصر في يوليو.

وتابع: بعد توقيع العقد وتلقيه دفعة أولية من ناديه الجديد، وعندما يتم توقيع العقد الجديد قبل سريان العقد مع النصر سيكون هناك انتهاك للفترة المحمية، لأن عقده الجديد مع الهلال سيغطي الفترة التي ستكون فيها الفترة الأولى مع النصر وهي الفترة المحمية.

وأضاف: خرق العقد تم في شهر يناير، ونحن نعلم أن عقده مع النصر سيبدأ تنفيذه في يوليو، وعقده الجديد مع الهلال سيغطي المدة المحمية في عقده مع النصر.

وبخصوص عقوبة إيقاف الهلال من التعاقدات، رأى شوفال أنها غير مستحقة إذا كان النادي لا يعلم توقيع لاعبه الدولي مع النصر، أما إذا كان يعلم بذلك فإنها مستحقة.

واستكمل: اتفق مع القرار الذي فرض على اللاعب بإعادة المبلغ إلى نادي النصر، كما اتفق مع قرار دفع اللاعب والهلال على قيمة التعويض لنادي النصر، لكن لا اتفق مع مبلغ التعويض لأنه لا يمكن أن يكون كامل القيمة الإجمالية للعقد، ولا اتفق مع قرار المساهمة التضامنية حول مبلغ 7 ملايين الذي حصل عليه اللاعب، أما عقوبة إيقاف كنو فهي منصفة.