رجل يدفع 40 ألف درهم مقابل أرض وهمية!

أبوظبي(صدى):

تعرض رجل خليجي الجنسية للنصب في الإمارات، بعدما أوهمه رجل أعمال بأنه يعمل في مجال الأراضي، وأطلعه على مخططات أراضٍ وأوهمه بأنه يمكن تأمين إحدى الأراضي الموجودة على المخطط مقابل 50 ألف درهم.

واستولى رجل الأعمال منه على 40 ألف درهم مقابل قطعة أرض وهمية، فيما أقام المجني عليه دعوى قضائية ضده.

وأوضح المدعي في أوراق الدعوى، أن المدعى عليه أبلغه أنه يعمل في مجال الأراضي ويستطيع تأمين أراضٍ بعلاقاته، وتسلم منه 20 ألف درهم وبعد أسبوعين أبلغه أن الأرض التي تم تأمينها منحدرة وتحتاج لردم وطلب منه 10 آلاف درهم إضافية، وبعد فترة أبلغه أنه تحصل على قطعة أرض أفضل من السابقة وطلب 10 آلاف درهم أخرى.

وأشار إلى أنه عندما طلب من المدعى عليه اطلاعه على قطعة الأرض، ماطل، وتبين أن الأرض وهمية.