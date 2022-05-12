فجر السعيد لرئيس مجلس الأمة الكويتي: لا توجه حديثك للرجال فقط
وجهت الإعلامية فجر السعيد رسالة لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مدافعة عن المرأة.
وكان الغانم قد غرد بقوله: لا يرفع شأن الرجل إلا خُلقه. ولا ينحدر برجولته سوى “جُبنه” .
وعلقت السعيد على تغريدة الغانم قائلة: صحيح مجلس الامه ليس فيه إمرأه ولكن المجتمع الكويتي قائم على الرجل والمرأة، وهم من خرج بالمطر وكورونا وإنتخبك.
وتابعت: فأتمنى الا تعتاد مستقبلاً في تغريداتك توجيه الكلام للرجال فقط حتى لا نظن انك من الناس التي لا ترى المرأه نصف المجتمع ولها نفس الحقوق والواجبات وشكراً.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58854 ] نشر منذ 3 دقائق
يا كثر بربرتها على الفاضي