فجر السعيد لرئيس مجلس الأمة الكويتي: لا توجه حديثك للرجال فقط

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية فجر السعيد رسالة لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مدافعة عن المرأة.

وكان الغانم قد غرد بقوله: ‏لا يرفع شأن الرجل إلا خُلقه. ولا ينحدر برجولته سوى “جُبنه” .

وعلقت السعيد على تغريدة الغانم قائلة: ‏صحيح مجلس الامه ليس فيه ‎إمرأه ولكن المجتمع الكويتي قائم على الرجل والمرأة، وهم من خرج بالمطر وكورونا وإنتخبك.

وتابعت: فأتمنى الا تعتاد مستقبلاً في تغريداتك توجيه الكلام للرجال فقط حتى لا نظن انك من الناس التي لا ترى المرأه نصف المجتمع ولها نفس الحقوق والواجبات وشكراً.