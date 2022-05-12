الضرب وسوء المعاملة ينهيان زواج أبكمين في جازان

جازان(صدى):

على خلفية قضية فسخ نكاح أقامتها زوجة بكماء في جازان ضد زوجها الأبكم، والتي انتهت قبل أشهر بالصلح، عادت الزوجة من جديد مطالبة بإنهاء زواجها.

وتفاقمت مشاكل الزوجين الأبكمين بعد الصلح، إذ تنتظر إحدى محاكم جازان البت في شكوى الزوجة وطلبها فسخ النكاح بشكل نهائي، بحسب الوطن.

وبينت الزوجة، أن الزوج قام بضربها وطردها، لتتوجه إلى قسم الشرطة في حي طويق بالرياض، ثم توجهت إلى المنزل لأخذ أغراضها، وسط رفض زوجها تسليم ابنها البالغ من العمر 5 سنوات.

ورفعت الزوجة قضية فسخ نكاح، وقضية حضانة للطفل أثناء عودتها إلى مسقط رأسها جازان.

يذكر أن هذه القضية الثالثة بين الزوجين الأبكمين خلال 5 أشهر.

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