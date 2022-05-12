حكم يلزم رئيس الخطوط الكويتية السابق برد 793 ألف دولار

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة كويتية، حكما أوليا بإلزام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق يوسف الجاسم، رد مبلغ 793 ألف دولار، قيمة بدلات استلمها ”دون وجه حق“ خلال فترة رئاسته للشركة.

وجاء الحكم ضد الجاسم الذي استقال من منصبه قبل عامين، وفقا لدعوى قضائية رفعتها ضده الخطوط الجوية الكويتية نهاية عام 2021، وهو حكم غير نهائي.

ومن جانبه أكد الجاسم، تقديره للقضاء الكويتي، مشيرا إلى أنه لم يخالف قانونا أو قرارا في أي محصل مالي حصل عليه طيلة مسيرته العملية التي تمتد لخمسة عقود.