عبدالعزيز الزلال: المسحل أمام فرصة تاريخية لسن أنظمة لأقوى دوري عربي

ماجد محمد(صدى):

تحدث الناقد الرياضي ‏عبدالعزيز الزلال عن ضرورة اتخاذ اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل الإجراءات اللازمة في قضيتي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو.

وقال “الزلال” في حديثه: “لو كسب النصر قضية حمدالله سيكونون قد حافظوا على مكتسبات ويجب فيما بعد أن نعطي الجهات ذات الاختصاص وقتها فلا يجب أن نقوم بإصدار العقوبات الآن”.

وتابع موجهًا حديثه لاتحاد الكرة: “ياسر المسحل أمام فرصة تاريخية لسن أنظمة لأقوى دوري عربي فأنت أمام قضية حمدالله وكنو فأذا اتخذت الإجراءات اللازمة في القضيتين لن يتم توجيه اللوم لاتحاد الكرة”.

أما فيما يتعلق بقضية “حمدالله” تساؤل “الزلال”: “لو خسر النصر قضية حمدالله ماذا سيستفيد !”، ليرد الناقد بندر الرزيحان عليه: “عندهم 27 مليون”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.