باحثون يطورون حبوبًا تحمي من كوفيد-19

وكالات(صدى):

أجرى الباحثون عدة نتائج لحبوبًا يمكن تناولها عن طريق الفم تحمي من عدوى كوفيد-19 وتقلل من احتمال انتقال الفيروس عبر الهواء إلى الآخرين، وأحدثوا تطورًا ملحوظ على هذه الحبوب

وبيّنت هذه الحبوب نتائج واعدة في التجارب الأولية التي أجريت على حيوانات الهامستر، حيث أنها ساعدت في الحماية من العدوى الشديدة.

وأظهر الهامستر الذي تلقى الدواء، حمولة فيروسية منخفضة، وبيّن عددًا أقل من علامات تلف الرئة، قام الفريق بعد ذلك بوضع حيوان الهامستر مع حيوانات أخرى لينقل العدوى إليها.

واكتشف الفريق أن الحيوانات الأخرى التي انتقلت إليها العدوى، سجلت مستويات أقل من الحمض النووي الريبي الفيروسي.

وبتجربة الحبوب على 35 شخصًا بصحة جيدة، أوضحت النتائج أن الحبوب كانت فعالة وأثارت استجابات قوية للأجسام المضادة .