بالصور.. مواصفات وسعر نيسان اكس تيرا 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر السيارة نيسان اكس تيرا موديل 2022 واحدة من أشهر وأقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى أنها؛ حققت نجاحاً كبيراً في المبيعات منذ انتاج الجيل الأول منها.

وأتى إنتاج الجيل الأول من نيسان اكس تيرا في عام 1999 كموديل جديد لعام 2000، واستمر إنتاج هذا الجيل حتى عام 2004.

وتتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر يولد قوة تصل الى 165 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 241 نيوتن متر.

وجاءت نيسان اكس تيرا مودل 2022 بواجهة أمامية مصنوعة من الشبك الأسود والكروم معاً على شكل حرف V بإطار من الكروم، مصابيح أمامية LED بالكامل.

وتتوفر اكس تيرا 2022 في المملكة بثلاثة فئات مختلفة وأسعارهم كالآتي:

‏SE بسعر 117,999 ريال .

‏TITANIUM بسعر 128,299 ريال.

‏PLATINUM بسعر 156,799 ريال.