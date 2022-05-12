  • الخميس 12 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. مستشار أسري يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الغاضب

مستشار أسري يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الغاضب

مستشار أسري يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الغاضب
علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار الأسري عبدالله السلمان الطريقة المثلى لتعامل “الزوجة” مع زوجها لحظات الغضب الشديد.

وقال “السلمان” في تغريدة له عبر “تويتر”: “‏عندما ينفعل زوجك غاضباً بشدة فالأولى أن تتعاملي مع الموقف بحذر ولا تزيدي غضبه”.

وأضاف: “حاولي تهدئته بلطف وعندما يهدأ اقترحي عليه أن يبتعد عن الغضب الشديد ويطور مهارته في إدارة غضبه كي لا يؤثر سلباً على صحته”.

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 23 دقيقة

كيفية التعامل معه بحذر تحتاج شيئا من التوضيح
.. زيادة غضبه تحتاج توضيح أكثر ….. وهذا المهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.