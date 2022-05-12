مستشار أسري يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الغاضب
أوضح المستشار الأسري عبدالله السلمان الطريقة المثلى لتعامل “الزوجة” مع زوجها لحظات الغضب الشديد.
وقال “السلمان” في تغريدة له عبر “تويتر”: “عندما ينفعل زوجك غاضباً بشدة فالأولى أن تتعاملي مع الموقف بحذر ولا تزيدي غضبه”.
وأضاف: “حاولي تهدئته بلطف وعندما يهدأ اقترحي عليه أن يبتعد عن الغضب الشديد ويطور مهارته في إدارة غضبه كي لا يؤثر سلباً على صحته”.
ابو عمر[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 23 دقيقة
كيفية التعامل معه بحذر تحتاج شيئا من التوضيح
.. زيادة غضبه تحتاج توضيح أكثر ….. وهذا المهم