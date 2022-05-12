مستشار أسري يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الغاضب

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار الأسري عبدالله السلمان الطريقة المثلى لتعامل “الزوجة” مع زوجها لحظات الغضب الشديد.

وقال “السلمان” في تغريدة له عبر “تويتر”: “‏عندما ينفعل زوجك غاضباً بشدة فالأولى أن تتعاملي مع الموقف بحذر ولا تزيدي غضبه”.

وأضاف: “حاولي تهدئته بلطف وعندما يهدأ اقترحي عليه أن يبتعد عن الغضب الشديد ويطور مهارته في إدارة غضبه كي لا يؤثر سلباً على صحته”.