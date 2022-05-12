زوج يصيب زوجته بطلق ناري بالساق بالخطأ

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة سوهاج بمصر حادث مرّوع حيث أصيبت ربة منزل في نهاية العشرينات من العمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى؛ إثر خروج طلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة زوجها، أثناء فضها مشاجرة بينه وبين شقيقها.

وبالتحريات وسؤالها أشارت إلى حدوث مشاجرة بين زوجها وشقيقها بسبب خلافات مالية بينهما وأثناء فضها للمشاجرة خرجت طلقة من سلاح ناري كان بحوزة زوجها عن طريق الخطأ.

وعلى الفور تم ضبط السلاح المستخدم وبمواجة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة، وأكد شقيق المصابة على أقوال شقيقته.