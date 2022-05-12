الفراج: الجمهور غير الاتفاقي انتقد الاتفاق لأنه لم يحقق أحلامهم أمام الهلال
رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على “مشاهد” اعترض على مستوى الاتفاق أمام نادي الهلال.
وقال “الفراج” في حديثه: “مشكلة الاتفاق لأن جمهور الاتفاق يعاتبه لأنه في موقف صعب وهناك جمهور آخر ينتقد الاتفاق لأنه لم يوقف الهلال فلم يحقق أحلامهم ضد الهلال”.
وأضاف في حديثه: “النقد الموجه للاتفاق من الجمهور غير اتفاقي أقسى من الجمهور الاتفاقي لأنه لم يحقق رغباتهم أمام الهلال”، وذلك بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.
مشاهد يعترض على مستوى #الاتفاق أمام #الهلال#وليد_الفراج: نقد الجمهور الغير اتفاقي كان أقسى من الجمهور الاتفاقي 😉.. السبب لأنه لم يحقق احلامك ضد الهلال
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#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/x27VT0UDrS
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022
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