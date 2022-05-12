الفراج: الجمهور غير الاتفاقي انتقد الاتفاق لأنه لم يحقق أحلامهم أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على “مشاهد” اعترض على مستوى الاتفاق أمام نادي الهلال.

وقال “الفراج” في حديثه: “مشكلة الاتفاق لأن جمهور الاتفاق يعاتبه لأنه في موقف صعب وهناك جمهور آخر ينتقد الاتفاق لأنه لم يوقف الهلال فلم يحقق أحلامهم ضد الهلال”.

وأضاف في حديثه: “النقد الموجه للاتفاق من الجمهور غير اتفاقي أقسى من الجمهور الاتفاقي لأنه لم يحقق رغباتهم أمام الهلال”، وذلك بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.