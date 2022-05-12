تعليق كامل بمنصة مكاني يسبب جدلاً واسعًا بين الوسط الرياضي

ماجد محمد(صدى):

أثار العطل في منصة “مكاني” المعتمدة لبيع تذاكر مباريات المسابقات جدلاً واسعاً بين الوسط الرياضي .

وأدى الإقبال الجماهيري الكبير لحجز تذاكر الجولة 27 لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بتعليق كامل بالمنصة.

وعانى المشجعون في مباريات سابقة، من الدخول لحجز التذاكر خاصة للمباريات الجماهيرية، حيث أنها ليست المرة الأولى .

وكانت المنصة قد أعلنت بيع تذاكر مباراتي الأهلي وأبها والتي ستقام يوم السبت 14 مايو، والاتحاد والهلال يوم 15 مايو؛ ضمن مباريات الدوري والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز .