فوائد الأناناس لتعزيز صحة المرأة

أميرة خالد(صدى):

يعد الأناناس من أبرز الفاكهة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز الصحة وتقي من الأمراض، لذا نستعرض أبرز فوائد الأناناس للمرأة.

يعمل الأناناس على تحسين مستويات الخصوبة لدى المرأة فهى فاكهة غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجهاز التناسلي والصحة والإنجابية.

كما يساعد في مكافحة سرطان الثدي وتدخل بعض المواد المقاومة للسرطان ضمن تركيبة الأناناس الطبيعية، منها مادة البروميلين وبعض مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة وإبطاء عمليات انتشار الخلايا السرطانية.

ويعمل الأناناس على تخفيف آلام الطمث وهي الآلام التي تواجهها المرأة قبل وخلال نزول الدورة الشهرية وتخفيف حدة الصداع وتشنجات البطن وآلام أسفل الظهر بفضل خصائصها المسكنة للألم.