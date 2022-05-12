بالصور.. مواصفات رينج روفرز سبورت الجديدة

أميرة خالد(صدى):

يتميز الجيل الثالث من رينج روفرز سبورت بمجموعة من المحركات القوية تشمل محرك V8، والذي يوفر خفة في الحركة منخفضة السرعة والتوازن.

ويأتي الطراز الأقوى في عائلة رينج روفرز سبورت الجديدة بمحرك بنزين V8مزدوج الشاحن بقوة 525 حصانًا وبسعة 4.4 لتر، يمكن أن يتسارع من 0-62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط.

وترتكز سيارة رينج روفرز سبورت الجديدة على بنية JLR المرنة المصنوعة من المعادن المختلطة، والمعروفة باسم MLA-Flex.

وسيصل نموذجان مهمان لاحقًا: نسخة كهربائية ستأتي في عام 2024 ، في نفس الوقت تقريبًا مثل البديل عديم الانبعاثات.

وسيتم تشغيل SVR بواسطة محرك V8، يمكن أن يستخدم الطراز الكهربائي محركًا تم الحصول عليه من الشريك التقني BMW.

ومن المتوقع أن يكون الطراز الهجين الإضافي الجديد بائعًا قويًا أيضًا في أقوى أشكاله، حيث يستخدم محرك البنزين Ingenium سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي بقوة 141 حصانًا.