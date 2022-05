شاهد.. لحظة إنقاذ مجموعة من الأشخاص لإمرأة فقدت الوعي أثناء القيادة

وثق مقطع فيديو إنقاذ مجموعة من الأشخاص إمرأة فقدت الوعي أثناء قيادتها للسيارة وسط شارع مزدحم في عمل بطولي جماعي، مدينة بوينتون بيتش بفلوريدا الأمريكية.

وأظهر الفيديو تحرك السيارة بشكل غريب، بعد وقوفها على إشارة حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم وتثير الهلع.

وتبيّن أن صاحبة السيارة تعرضت لنوبة من نوع خاص أفقدتها الوعي، فتركت سيارتها تتحرك وسط التقاطع، وفقاً لمحطة “آيه بي سي” الأمريكية.

وبيّن الفيديو امرأة أخرى لاحظت الحالة المرضية، فلحقت السيارة إلى التقاطع الخطير، وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها على إيقاف السيارة.

ولبى مجموعة من الشبان النداء وأقدموا على إيقاف السيارة، حين اتحدوا وقامو بمقاومة السيارة بأيديهم وظهورهم، لينجحوا بالفعل بإيقافها، وتحطيم زجاج النافذة وإخراج السيدة من السيارة.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP

— WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022