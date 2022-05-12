بالفيديو.. شابة تحول منزل عائلتها إلى فندق للقطط في جدة

جدة(صدى):

حولت الشابة “دارين” منزل عائلتها إلى فندق للقطط في جدة بسبب عشقها لهم فأرادت أن توفر الرعاية التامة لهم من خلال هذا الفندق.

وقالت “دارين” في حديثها: “كان هناك اعتراض في البداية من جهة الأهل لكنني أحبت أن يكون لدي هدف وأعمل على الاهتمام بهم ورعايتهم كما أن هناك كاميرات مراقبة لأستطيع متابعة تصرفاتهم”.

وعن ما تشعر به “القطط” أضافت” “القطط حساسة وتشعر بكل شئ وفي بعض الأحيان تكون القطط حزينة ويجب أن نراعي شعورها حتى تستطيع العودة لطبيعتها”، بحسب قناة “العربية السعودية”.