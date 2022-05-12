تويتر يتيح سياسة جديدة لمكافحة المحتوى المكرر والنسخ

وكالات(صدى):

افتتحت شركة تويتر سياسة جديدة،حيث أنها فرضت إجراءات لمكافحة المحتوى المكرر، أو المنسوخ، والمزعج عبر تطبيق سياسة جديدة، لاسيما أنها تعتقد أن تلك التغريدات تؤدي إلى “إزعاج الآخرين”.

وأوضحت الشركة أمثلة على هذه الانتهاكات، قد تكون مثل “المحتوى المتطابق” أو “شبه المتطابق” الذي ينشر بواسطة حساب فردي أو عدة حسابات.

ويذكر أن تويتر وعدت مؤخراً بتطبيق تعديلات جديدة لتحسين مستوى خدماتها، ومنذ الشهر الماضي تحدث المالك الجديد للعصفور الأزرق إيلون ماسك عن مجموعة تغييرات سيدخلها على المنصة الشهيرة، منها امكانية تعديل التغريدات، و دعم حرية التعبير، فضلا عن إضافة عناصر أخرى إضافية، تحسن خدماتها.