فتاة تغسل سياراتها بمضخة البنزين

أميرة خالد(صدى):

أشعلت “فتاة” مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهى تغسل سياراتها باستخدام مضخّة للبنزين وتشربه.

وظهرت “الفتاة” في الفيديو الفتاة وهى تستخدم خلاله المياه لكن بمضخّة للوقود، كما قامت بالشرب من المضخة التي استخدمتها لغسيل السيارة.

وأثار المقطع جدلا كبيرا على مواقع التواصل متسائلين عن حقيقة ما فعلته الفتاة من شرب البنزين وغسيل السيارة به.

وأوضحت “الفتاة” أن الفيديو يعود في الأصل لمشهدٍ تمثيليّ نشرته الشابّة الظاهرة فيه على تيك توك على سبيل الفكاهة.

وظهرت “الشابة” وهى تشرب من المياه التي كانت تستخدمها لغسيل السيّارة، داحضة بذلك أن يكون وقوداً.