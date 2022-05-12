وزير الخارجية: المملكة تدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش

الرياض(صدى):

أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على تقدير المملكة للدور الكبير والملموس الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي لعب دوراً حاسماً في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسوريا.

وقال :” أن المملكة لا تزال مستمرة على موقفها الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشدداً على حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه.

وأفاد وزير الخارجية بحرص المملكة على دعم مشاريع إعادة الاعمار في العراق ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي فيها.

وأشار إلى أن المملكة أنشأت عددًا من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الرسائل المتطرفة، أهمها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال».

وجاء ذلك في اجتماع وزاري برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لوفد المملكة، للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.