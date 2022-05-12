شاب يشعل النار في شقيقه أثناء نومه

طرابلس(صدى):

أقدم شاب ليبي على إضرام النار في المنزل الذي يسكن فيه برفقة والدته؛ وهو الأمر الذي أسفر عن وفاة شقيقه حرقًا.

وتفصيلاً، أضرم “الشاب” النار في المنزل بينما كان شقيقه نائما بداخله و وقف على مسافة قريبة من النيران ليشاهد النيران و هي تلتهم المنزل و هو يدخن السجائر .

كما كشفت التحقيقات عدة مكالمات قام الشاب فيها بتهديد والدته و شقيقه قبل الحادث بأيام إذا لم يقوموا بإعطائه المال لشراء المخدرات.

كما أكد الجيران في شهادتهم أن المتهم بتعاطى المخدرات، و كان يقوم بتهديد شقيقه و والدته بالقتل طيلة الوقت في الفترة الأخيرة.